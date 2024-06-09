張書偉砸300萬娶8點檔甜心謝京穎 坤達傳授人夫秘訣

張書偉、謝京穎因合作8點檔「市井豪門」擦出愛火，2人認愛半年後，去年12 月登記結婚，今(9日)於台北萬豪酒店舉行盛大婚宴，席開36桌，婚禮約花費300 萬，與諸多親友分享喜悅，現場星光熠熠，五月天阿信、怪獸因工作繁忙無法出席，但也準備婚禮祝福大禮，提早送給這對新人。

2 人喜事一路照習俗走，登記完陸續在謝京穎屏東老家辦訂婚宴，如今來到婚禮，張書偉透露一早就有迎娶、拜別父母，他感慨籌備8個月的婚禮終於到來，一開始很緊張，如今平靜許多，謝京穎則甜蜜稱：「很開心能和『前輩』書偉哥在這個重要的日子和大家分享喜悅，選在端午節前夕，很多人要回家過節，還特地前來參加婚禮，真的很開心。」，張書偉不忘讚老婆親手寫300 份祝福卡，且每一張都不一樣，「這種老婆哪裡找」。

提到進行父母拜別儀式、婚禮彩排，謝京穎笑言，其實在自己之前妹妹已出嫁，爸媽不是第一次嫁女兒，卻仍充滿不捨，她說：「他們應該是很高興我能嫁出去。」，彩排時謝爸爸眼眶泛淚，張書偉則對岳父保證：「不會讓你們失望。」

婚禮上，Energy成員坤達、蕭景鴻、Toro、葉乃文都到齊，但由於成員們多數都已是人夫，為此張書偉婚禮無伴郎，謝京穎也無伴娘，但坤達傳授人夫秘訣，「工作中手機不要關機，老婆訊息一定要回」，2 人認愛半年即閃婚，關於生子計畫，張書偉表示等謝京穎拍完8點檔「愛的榮耀」再說，加上接下來還有演唱會、度蜜月，「等到那時再說，會有計畫」。 張書偉(右)、謝京穎砸300萬辦婚禮。記者吳致碩／攝影 張書偉(右)、謝京穎砸300萬辦婚禮。記者吳致碩／攝影

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