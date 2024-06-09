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黃嘉千獲保護令！被法院認定家暴事實 夏克立回應了

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
夏克立。圖／摘自臉書
夏克立。圖／摘自臉書

黃嘉千夏克立的離婚官司已纏訟一年多，8日有了新進度，士林地方法院核發黃嘉千保護令，等於是認定夏克立家暴的事實，對此，他也簡短做出回應。

黃嘉千在社群發文證實保護令已核發，感謝司法的協助，證明這是最好的選擇，而最終獲得司法的保護，據了解黃嘉千拿到士林地院核發的保護令，判定夏克立必須遠離對方住處300公尺。夏克立方面則是回應「「我不方便公開受訪，因為我擔心這樣會違反保護令」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

黃嘉千。 圖／聯合報系資料照
黃嘉千。 圖／聯合報系資料照

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