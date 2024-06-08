峮峮見邱瓈寬驚呼怎麼變那麼瘦 要她趕快恢復胃口
啦啦隊女神峮峮前往名製作人、億萬大片「大尾鱸鰻」導演邱瓈寬的母親靈堂致意，見到邱瓈寬就驚呼：「妳怎麼變那麼瘦？」
峮峮因為常上藍心湄的「女人我最大」，邱瓈寬和藍心湄私交甚篤，時常要她多照顧峮峮這些晚輩，讓峮峮對邱瓈寬相當感念，兩人大概半年多沒見，峮峮才會對邱瓈寬現在的身形大為訝異。
在步出靈堂後，峮峮表示有鼓勵邱瓈寬要多吃東西：「我跟寬姐說，妳要吃東西，跟我一樣食慾很好唷！」峮峮經紀人透露，她平常食慾就很好，又知道邱瓈寬經常不按時吃飯，所以提醒對方要注意飲食，吃好睡好。
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