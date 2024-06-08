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賴薇如富國島當辣妹子 經歷試管子宮外孕吐心境：沒有過不去的坎

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
賴薇如最近在越南富國島渡假。圖／截自IG／imdoris_1230
賴薇如最近在越南富國島渡假。圖／截自IG／imdoris_1230

女星賴薇如做試管竟遇上機率極小的子宮外孕，原本被要求緊急開刀，她上個月初透露先打藥讓胚胎萎縮，而原本積極求子的她經歷此事與轉念先停下腳步，近日也出國旅遊散心，於社群分享美照，吐露心聲「人生沒有過不去的坎」。

賴薇如4日發文「人生沒有過不去的坎，我預謀已久的快樂，出國治百病，終於能打開飛航模式」，並曝光海外渡假近照，並透露旅遊景點正是今年很夯的越南富國島，當地天天好天氣，她不趕行程，「只想放空、吹風、聽海、曬太陽😎還有拍美照」。

賴薇如接著還曝穿著比基尼的美照，沐浴在大自然的陽光下，讓人直呼「好漂釀」「辣妹子」、「美景美人」，並稱富國島真的很適合渡假，不過賴薇如也表示富國島的太陽太「熱情」，笑稱4點前都不宜出門，提醒大家要到當地渡假要做好防曬，曬黑沒關係，但曬傷中暑可就不好了。

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賴薇如最近在越南富國島渡假。圖／截自IG／imdoris_1230
賴薇如最近在越南富國島渡假。圖／截自IG／imdoris_1230

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