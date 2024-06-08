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有岡大貴與松岡茉優結婚了 成Hey! Say! JUMP首位人夫

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
Hey! Say! JUMP有岡大貴與松岡茉優結婚了。圖／截自IG／daiki.arioka_official、mayu_matsuoka_koushiki
Hey! Say! JUMP有岡大貴與松岡茉優結婚了。圖／截自IG／daiki.arioka_official、mayu_matsuoka_koushiki

日本女星松岡茉優與Hey! Say! JUMP成員有岡大貴結婚了！

有岡大貴7日無預警曝光婚訊，宣布與交往8年的女星松岡茉優修成正果。有岡大貴比松岡茉優大4歲，兩人戀情於2018年因被拍到而曝光，低調穩交8年後攜手步入人生新階段。

有岡大貴宣布婚訊，並向粉絲表示會作為Hey!Say!JUMP的有岡大貴繼續和大家創造更多回憶。松岡茉優則透過官網表示作為童星出道入行20年，感謝一路以來支持照顧她的人，她會一如既往珍惜所有，繼續努力。

松岡茉優和有岡大貴都為童星入行。2007年有岡大貴再以男團Hey! Say! JUMP成員出道，如今33歲的他宣布婚訊，成為團內首位人夫，也是STARTO娛樂（原傑尼斯）今年第5位成婚的藝人。

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