有岡大貴與松岡茉優結婚了 成Hey! Say! JUMP首位人夫
日本女星松岡茉優與Hey! Say! JUMP成員有岡大貴結婚了！
有岡大貴7日無預警曝光婚訊，宣布與交往8年的女星松岡茉優修成正果。有岡大貴比松岡茉優大4歲，兩人戀情於2018年因被拍到而曝光，低調穩交8年後攜手步入人生新階段。
有岡大貴宣布婚訊，並向粉絲表示會作為Hey!Say!JUMP的有岡大貴繼續和大家創造更多回憶。松岡茉優則透過官網表示作為童星出道入行20年，感謝一路以來支持照顧她的人，她會一如既往珍惜所有，繼續努力。
松岡茉優和有岡大貴都為童星入行。2007年有岡大貴再以男團Hey! Say! JUMP成員出道，如今33歲的他宣布婚訊，成為團內首位人夫，也是STARTO娛樂（原傑尼斯）今年第5位成婚的藝人。
更多推薦
▪張學友道歉了！開演前4小時停辦 罹患RSV：讓觀眾失望
▪蔡阿嘎開除蘿拉聲明後首發聲「腳踏實地賺錢」 萬人點讚
▪唐治平母逝恐無法負擔喪葬費 白雲允相助：我來處理
▪《女大》製作人傳被撤換！藍心湄罕見親闢謠「3聲明」曝
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言