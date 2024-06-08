蔡阿嘎掰了蘿拉後二度發聲 曬全員「城之內下巴」：有需要保護的人事物
蔡阿嘎臉書6日晚間突發律師聲明，以「不法行為導致公司重大損失」開除團隊元老蘿拉，引外界推測事情應該很大條。而阿嘎與二伯其實近期帶團隊到韓國濟洲島員工旅遊，7日先是發文透露結束行程返台，準備繼續「腳踏實地」賺錢，4字引人聯想蘿拉事件，深夜他二度發聲「有需要保護的人事物」，隨文曬出團隊旅遊合照，不少人留言安慰鼓勵。
蔡阿嘎結束員旅返台，7日深夜分享一張在全員「拳頭頂戽斗」的姿勢，讓人想到動漫《遊戲王》中經典的「城之內下巴」，阿嘎寫道：「這樣算是長大了吧？流量擺在眼前但莫徒務近功，不躁進不作為，因為有需要保護的人事物，所以要繼續好好工作、好好生活。」
蔡阿嘎經營部落格、臉書、YouTube，為台灣元老級網紅，他與團隊關係密切，蘿拉更是網友熟知的資深員工，此次出事，有網友坦言被家人般的員工背叛一定心情複雜，雖然傷心，但理性還是要做出抉擇，實在很不容易。
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