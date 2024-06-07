快訊

日職／林威助為阪神開球 應援曲再次響起感動球迷

今年最後連假強碰雨神！端午雨彈開炸3天 明2地區留意明顯雨勢

黃嘉千出靈堂泣不成聲 王振復心疼邱瓈寬因母逝消瘦

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
黃嘉千（中）相當哀淒，一語不發。記者王聰賢／攝影
黃嘉千（中）相當哀淒，一語不發。記者王聰賢／攝影

曾執導億萬票房「大尾鱸鰻」系列影片也是知名製作的邱瓈寬，母親於本月1日上午7點因肺炎於台北榮總逝世，享耆壽93歲。昨（6日）起開放追思靈堂，已有張小燕、藍心湄等演藝圈大咖前往致意，今（7）日黃嘉千於中午12點48分，穿著黑衣、黑帽戴上墨鏡前往，待了超過1小時，走出靈堂時哭到泣不成聲，頻頻拭淚，需要旁邊的人攙扶才能離開，也未回應任何記者提問。

另外，八點檔「天道」男主角之一王振復，也在下午兩點左右來到追思會現場，他在步出靈堂時透露自己有一陣子沒看到邱瓈寬：「這次看到她消瘦了很多，我有抱著她一下，現在的情況就是希望寬姐好好的沈澱，然後邱媽媽在西方極樂世界能夠安息。」

編輯推薦

王振復願享耆壽去世的長者能在西方極樂世界安息。記者王聰賢／攝影
王振復願享耆壽去世的長者能在西方極樂世界安息。記者王聰賢／攝影

相關新聞

黃嘉千出靈堂泣不成聲 王振復心疼邱瓈寬因母逝消瘦

曾執導億萬票房「大尾鱸鰻」系列影片也是知名製作的邱瓈寬，母親於本月1日上午7點因肺炎於台北榮總逝世，享耆壽93歲。昨（6...

蔡阿嘎開除蘿拉聲明後首發聲「腳踏實地賺錢」 萬人點讚喊加油

網紅蔡阿嘎開除元老蘿拉（林沛蓁），透露原因為她「不法行為造成公司重大損失」，引起網友討論，包括蔡阿嘎委託的「萬國法律事務所」也被指出又貴又大間，推測事情很大條。而蔡阿嘎經過一晚後於今（7）日下午更新動態，寫下「腳踏實地賺錢錢」。

張學友罹患RSV 本周3場小巨蛋全停辦！退票方式將出爐

張學友因罹患RSV（呼吸道融合病毒），身體不適於稍早宣布7日「60+」世界巡演停辦，主辦單位超級圓頂稍早發布公告，宣布本周3場全數停辦，預計於今晚7點30分公布退票方式和相關補償方案。

唐治平母逝恐無法負擔喪葬費 白雲允相助：我來處理

藝人唐治平母親本月3日突然陳屍自家社區頂樓，但唐治平堅不認母親遺體，昨（6）日更傳出他在住家陽台大吼、唱歌遭鄰居報警處理。昨日綜藝大哥白雲在節目中唐治平喪母一事，公開向唐治平喊話，表示若不方便他願意伸出援手負擔喪葬費用。

蔡阿嘎解雇元老蘿拉！網瘋猜：像水原一平偷大谷？

網紅蔡阿嘎經營YouTube頻道多年，他昨（6）晚突發出律師聲明，公告公司資深員工蘿拉因個人不法行為嚴重違公司政策及規則，造成重大損失，所以終止與對方勞雇關係，令網友們震驚不已。昨晚有同業在社群起底蘿拉昔日工作態度稱「翻車不易外」，還有不少網友推測「大概就像水原一平偷大谷」。

孫安佐爆脫序1周後...狄鶯發「正向心理學」：怎麼做才能更快樂！

狄鶯今（6）日傍晚突然發文，分享知名教師、作家塔爾‧班夏哈任教於哈佛大學時最受歡迎的課程內容，其中一為「正向心理學」，談到「怎麼做才能更快樂！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。