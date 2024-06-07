黃嘉千出靈堂泣不成聲 王振復心疼邱瓈寬因母逝消瘦

曾執導億萬票房「大尾鱸鰻」系列影片也是知名製作的邱瓈寬，母親於本月1日上午7點因肺炎於台北榮總逝世，享耆壽93歲。昨（6日）起開放追思靈堂，已有張小燕、藍心湄等演藝圈大咖前往致意，今（7）日黃嘉千於中午12點48分，穿著黑衣、黑帽戴上墨鏡前往，待了超過1小時，走出靈堂時哭到泣不成聲，頻頻拭淚，需要旁邊的人攙扶才能離開，也未回應任何記者提問。

另外，八點檔「天道」男主角之一王振復，也在下午兩點左右來到追思會現場，他在步出靈堂時透露自己有一陣子沒看到邱瓈寬：「這次看到她消瘦了很多，我有抱著她一下，現在的情況就是希望寬姐好好的沈澱，然後邱媽媽在西方極樂世界能夠安息。」

王振復願享耆壽去世的長者能在西方極樂世界安息。記者王聰賢／攝影

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