蔡阿嘎開除蘿拉聲明後首發聲「腳踏實地賺錢」 萬人點讚喊加油
網紅蔡阿嘎開除元老蘿拉（林沛蓁），透露原因為她「不法行為造成公司重大損失」，引起網友討論，包括蔡阿嘎委託的「萬國法律事務所」也被指出又貴又大間，推測事情很大條。而蔡阿嘎經過一晚後於今（7）日下午更新動態，寫下「腳踏實地賺錢錢」。
原來蔡阿嘎員工旅遊到韓國，他曬出幾乎人手一大袋的大合照，寫道：「這些人真的很會買，30公斤行李，1公斤都不浪費，促進韓國經濟感謝您！哈哈哈」，並透露已結束5天的員工旅遊，買好買滿，而最後表示回台繼續「腳踏實地賺錢錢」，讓人想到前一晚開除蘿拉的聲明，紛紛留言評論「腳踏實地四個字寓意深遠」、「做人要腳踏實地」、「腳踏實地 這篇文的重點」，而此文已有萬人點讚，不少網友為加油，並稱期待他們的員旅影片。
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