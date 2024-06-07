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端午連假來了！返鄉+下班國道車潮湧現 3路段紫爆時速不到20公里

已是高危險群…張學友染RSV 名醫「1關鍵」分析：開唱至少等1個月

張學友罹患RSV 本周3場小巨蛋全停辦！退票方式將出爐

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
張學友因罹患RSV，宣布本周3場小巨蛋停辦。圖／JDS提供
張學友因罹患RSV，宣布本周3場小巨蛋停辦。圖／JDS提供

張學友因罹患RSV（呼吸道融合病毒），身體不適於稍早宣布7日「60+」世界巡演停辦，主辦單位超級圓頂稍早發布公告，宣布本周3場全數停辦，預計於今晚7點30分公布退票方式和相關補償方案。

粉絲除了留言盼他早日康復，多數人也喊話希望以延期代替取消，無論要延多久都沒關係，因為是期待再期待的演唱會，只是目前台北小巨蛋檔期至年底前全滿，張學友在大陸場次也排到10月底，延期困難度將大幅提升。

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超級圓頂臉書全文：

【TOYOTA 張學友60＋巡迴演唱會 台北站】6月7、8、9日場次停辦公告。

因張學友先生經醫師診斷為呼吸道感染、醫囑須進行必要的休養，針對6月7、8、9日場次已購票的歌迷朋友們所造成不便，為此我們深感抱歉，並將於今晚19:30提出退票及相關補償方案。

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