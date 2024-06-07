唐治平母逝恐無法負擔喪葬費 白雲允相助：我來處理

藝人唐治平母親本月3日突然陳屍自家社區頂樓，但唐治平堅不認母親遺體，昨（6）日更傳出他在住家陽台大吼、唱歌遭鄰居報警處理。昨日綜藝大哥白雲在節目中唐治平喪母一事，公開向唐治平喊話，表示若不方便他願意伸出援手負擔喪葬費用。

白雲昨天參加節目《最HOT5000秒》時，透露自己在殯葬業工作多年，坦言幾乎沒聽過晚輩不出面認長輩遺體的事情，猜測可能是唐治平目前心裡還無法接受，或者是手頭沒有多餘的錢處理後事。

對此，白雲則在節目中公開表示，若唐治平是因為沒多餘的錢處理母親後事，「白雲哥來嘛！我OK啦...如果他不便，那就讓我來，我OK啦，再怎麼講，我也是演藝圈大哥，我來處理，人難免都有不方便的時候。」

白雲擔憂唐治平的情況，發聲允諾可出面幫忙母親喪事。 圖／摘自YT

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