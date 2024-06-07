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蔡阿嘎解雇元老蘿拉！網瘋猜：像水原一平偷大谷？

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
蔡阿嘎。圖／摘自蔡阿嘎FB
蔡阿嘎。圖／摘自蔡阿嘎FB

網紅蔡阿嘎經營YouTube頻道多年，他昨（6）晚突發出律師聲明，公告公司資深員工蘿拉因個人不法行為嚴重違公司政策及規則，造成重大損失，所以終止與對方勞雇關係，令網友們震驚不已。昨晚有同業在社群起底蘿拉昔日工作態度稱「翻車不易外」，還有不少網友推測「大概就像水原一平偷大谷」。

蔡阿嘎昨天大動作發聲明，表示已經開除資深員工蘿拉，社群Dcard也有不少網友討論起蘿拉，還有網友聲稱曾與蘿拉共事過，發現對方態度工作不佳，甚至還將許多同業惹毛，「現在翻車真的不意外」。

此外，有不少網友也聯想到近日水原一平事件，紛紛猜測：「大概私下動到公司資產的問題了」、「我也覺得可能是水原等級的」、「立刻想到大谷翔平跟水原一平的案件」、「買太多精品當水原一平？」，還有網友虧說：「那蔡阿嘎豈不是台灣大谷」。

據悉，前翻譯水原一平從2021年開始接觸非法賭博，並陸續從道奇隊日本球星大谷翔平的銀行帳戶中竊取1700萬美元（約新台幣5.5億），涉及銀行詐欺以及遞交虛假稅務申報資料，水原一平近日才出面向法院認罪。而水原一平在事件被揭發時，還一度說謊是大谷協助還債，讓劇情變得更複雜。

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