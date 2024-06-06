孫安佐爆脫序1周後...狄鶯發「正向心理學」：怎麼做才能更快樂！

孫安佐近日傳出4月泰國脫序行為，驚動當地警方，爸媽孫鵬、狄鶯的反應引外界關注，甚至傳出狄鶯疼兒，且受夠孫家想離婚，一舉一動都成新聞。而狄鶯今（6）日傍晚突然發文，分享知名教師、作家塔爾‧班夏哈任教於哈佛大學時最受歡迎的課程內容，其中一為「正向心理學」，談到「怎麼做才能更快樂！」，被視為對近日家事紛擾有感而發，粉絲則留言為她加油，「辛苦了、加油，一切會過去」，並表示會支持她。

狄鶯全文：

💓狄鶯💓

💋日安唷

《怎麼做才能更快樂！》

塔爾‧班夏哈曾任教於哈佛大學，哈佛開設的「正向心理學」及「領導心理學」名列哈佛史上最受歡迎的課程，許多學生還向學校反應，這兩門課「改變了他們的一生」。

塔爾‧班夏哈說過：

與其問自己快不快樂，不如問自己「怎麼做才能更快樂？」

16歲以前，他常常覺得自己好像遺失了生命某樣重要的東西。他以為只要全力以赴達到夢想，贏得以色列全國回力球賽冠軍，就能彌補那份空虛感。剛開始如願以償獲得冠軍時，的確喜不自勝，快樂到無以復加，沒想到慶祝會結束一回到房間，在沒有預警的情況下，那份空虛感突然又蜂擁而上。

一開始，他試著說服自己，那只是爬上了興奮的最高峰後所出現的短暫失落低潮，隨著時間推移，他漸漸意識到，即使再找到新的目標，再得到一個全國冠軍，依然無法找到他長久以來所「遺失的東西」得到他內心真正的快樂。

塔爾‧班夏哈說：「追求快樂是個持續進行的過程，只有無限連續的點而沒有某個定點。今天的我活得比五年前快樂，但願五年後的我又比今天更快樂。把注意力放在能使我們更快樂的做法上，不只幫助別人活得更快樂，也將『活得更快樂』列為自己終身努力的目標。」

看到缺點，也看到優點，這就是「and」的藝術

我們看到惡也看到善，看到陰也看到陽，必須兼顧對立的兩方，才能看見整體。塔爾‧班夏哈笑著說，佛陀追求更高境界的快樂與幸福，但祂也同時看見世界所有的苦難並感同身受。凡事不能只看到一半，注意「and」兼顧的原則，除了看到對方的缺點，也看到對方的優點，就能兼顧到整體。

如果你壓抑痛苦，痛苦反而會變形會膨脹。如同塔爾‧班夏哈在《幸福的魔法》書中引用聖艾修伯里的話語：「釋放自己，讓自己抒發；順其自然地抒發悲傷，你的痛苦就會消失」，該哭的時候就哭，該歡笑時也不忘大聲歡笑，讓情緒自然的通過，接受真實的自己。