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林熙蕾自招保養3秘方 被老公讚爆要求穿辣一點

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
林熙蕾首次體驗皮秒保養療程，毛孔更加細緻，肌膚白淨，宛如重拾青春肌膚。圖／超科技皮秒提供
林熙蕾首次體驗皮秒保養療程，毛孔更加細緻，肌膚白淨，宛如重拾青春肌膚。圖／超科技皮秒提供

現年48歲的林熙蕾今天出席超科技皮秒記者會，大方透露進階保養的秘密，她除了會定期做皮秒保養，也分享3大習慣維持膚況，「卸妝要卸乾淨，保濕要感覺到太多，才叫足夠，還有防曬」，她也直說下次要素顏見大家。

林熙蕾表示每天的生活作息十分規律，早上6點起床，喝一杯薑茶，每週固定運動5天，晚上6點前吃晚餐，晚上9點就寢，偶爾還是會吃喜歡的食物，像是麻辣鍋、韓式炸雞、韓式年糕等，只是仍會節制，像是看到女兒在吃洋芋片，「我只會吃一片，因為我知道繼續吃就停不下來了。」

身處在演藝圈加上社群媒體的無所不在，被問到如何面對容貌焦慮以及保持自信？她坦言，「我是這幾年才比較看淡容貌焦慮，主要是因為疫情過後，還有看到身邊好友親戚突然離世，感到生命無常，突然領悟應該要坦然面對所有的自己。」她說，連女兒都會嫌她老，不過這也是事實，那就接受呀，「至少我有機會慢慢老去。」她在記者會上也大方透露自己早就有白頭髮，也不會刻意染髮，大方自信地說：「那就是我呀！有白頭髮總比沒頭髮好，你們說是吧？」

相較於林熙蕾曾經對外貌的焦慮，她的老公倒是一直都自信滿滿，也不吝誇獎她，常常會鼓勵她身材鍛鍊得不錯，應該要穿的更好看，更性感一點呀！有時候老公也會誇她是「hot mama」讓林熙蕾哭笑不得。

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林熙蕾首次體驗皮秒保養療程，毛孔更加細緻，肌膚白淨，宛如重拾青春肌膚。圖／超科技皮秒提供
林熙蕾首次體驗皮秒保養療程，毛孔更加細緻，肌膚白淨，宛如重拾青春肌膚。圖／超科技皮秒提供

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