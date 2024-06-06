何如芸喪父3個月曝心情：情緒不定時會爆炸 聽聞「端午節不能買粽」哭了
端午節將至，不免俗會買粽子過節，也有人禮尚往來送粽子，而女星何如芸今年3月經歷喪父之痛，5日發文吐露得知一年內不能自己買粽子的習俗，由於她是基督徒，本不知此習俗，是聽妹妹告知才知情，問了友人得到「一年內所有的節慶包括端午中秋農曆年我都不能送禮，也不能買給自己，要吃只能別人給」的結論，她坦言有點難過，想到沒了爸爸連買粽子也不能？不過友人跟何如芸說「妳想吃什麼我都買給妳」，讓她被暖哭了。
何如芸今（6）早還透露文章PO出後收到很多要送她粽子的私訊，回到家後已有粽子水果在管理室，她再吐露心情：「現階段想念的情緒一直無法壓抑至不定時會爆炸，我應該想辦法好好生活，把破洞塞進身體深處共存。」她表示看了大家留言，喊話和她有同樣心情的人：我們一起努力好嗎？
何如芸全文：
端午節快到了⋯⋯
妹妹打電話給我：
姐！今年我們不能自己買粽子，只能別人送！
啊啊啊？這什麼邏輯？
「那爸爸不給他吃粽子嗎？」
「給啊！因為我男友會買給我！」
同理可證，我跑去問朋友，
結論是：一年內所有的節慶包括端午中秋農曆年我都不能送禮，也不能買給自己，
要吃只能別人給，這是習俗。
我是基督徒，我不懂這些習俗，也不懂原因是什麼。
有一點點難過，
沒有爸爸原來連買粽子也不能？
我都已經沒有爸爸了⋯⋯
沒有爸爸是世界上最傷心的事，
粽子算什麼？
朋友在電話那頭輕輕說：
妳要粽子我買給妳，
妳喜歡吃蛋黃月餅我買給妳，
妳想吃什麼我都買給妳，
妳不可以哭！
掛了電話，
還是哭了⋯⋯
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