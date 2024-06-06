何如芸喪父3個月曝心情：情緒不定時會爆炸 聽聞「端午節不能買粽」哭了

端午節將至，不免俗會買粽子過節，也有人禮尚往來送粽子，而女星何如芸今年3月經歷喪父之痛，5日發文吐露得知一年內不能自己買粽子的習俗，由於她是基督徒，本不知此習俗，是聽妹妹告知才知情，問了友人得到「一年內所有的節慶包括端午中秋農曆年我都不能送禮，也不能買給自己，要吃只能別人給」的結論，她坦言有點難過，想到沒了爸爸連買粽子也不能？不過友人跟何如芸說「妳想吃什麼我都買給妳」，讓她被暖哭了。

何如芸今（6）早還透露文章PO出後收到很多要送她粽子的私訊，回到家後已有粽子水果在管理室，她再吐露心情：「現階段想念的情緒一直無法壓抑至不定時會爆炸，我應該想辦法好好生活，把破洞塞進身體深處共存。」她表示看了大家留言，喊話和她有同樣心情的人：我們一起努力好嗎？

何如芸全文：

端午節快到了⋯⋯ 妹妹打電話給我： 姐！今年我們不能自己買粽子，只能別人送！ 啊啊啊？這什麼邏輯？ 「那爸爸不給他吃粽子嗎？」 「給啊！因為我男友會買給我！」 同理可證，我跑去問朋友， 結論是：一年內所有的節慶包括端午中秋農曆年我都不能送禮，也不能買給自己， 要吃只能別人給，這是習俗。 我是基督徒，我不懂這些習俗，也不懂原因是什麼。 有一點點難過， 沒有爸爸原來連買粽子也不能？ 我都已經沒有爸爸了⋯⋯ 沒有爸爸是世界上最傷心的事， 粽子算什麼？ 朋友在電話那頭輕輕說： 妳要粽子我買給妳， 妳喜歡吃蛋黃月餅我買給妳， 妳想吃什麼我都買給妳， 妳不可以哭！ 掛了電話， 還是哭了⋯⋯

何如芸透露後續收到的暖心訊息和禮物。圖／截自臉書／何如芸 Michelle Ho

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