給孫安佐的一封信！68歲翁達瑞分享「4個人生道理」勸：別怪父母

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐，前陣子爆出在泰國吸毒，被關到精神病院，傳聞遭下蠱、中邪等，月初出面受訪，對於狄鶯對媒體的發言，他則是聲稱已與媽媽和解，但仍對爸爸孫鵬不諒解。對此，旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）特地寫了一封信給孫安佐，以過來人的身分告訴孫安佐四個道理。

翁達瑞昨（5）日在社群平台以「給孫安佐的一封公開信」為標題發表長文，表示這封信是寫給有類似處境的年輕人，但因為孫安佐較受媒體注目，才以他為收信人。

內容中，翁達瑞以過來人的身分告訴孫安佐四個道理，分別是：「第一，我們都沒有選擇原生家庭的機會，更不可能改變原生家庭，而原生家庭的影響會跟著我們一輩子；第二，我們也不能選擇父母；第三，即使父母可以互換，我們也永遠不會滿意，因為自己的父母我們看缺點，別人的父母我們看優點；第四，不要責怪父母。」

此外，翁達瑞也提醒孫安佐，「你已經二十四歲，可以決定自己的日子。如果你不滿意父母為你安排的人生，你可以重新選擇，然後為自己選擇的人生負責。」直言兩代關係本來就是家庭難題，並提出建議：「每個人都要如此期許自己：幸福要由我傳承；不幸也要由我終止。」

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翁達瑞臉書全文如下： 【這封信是寫給所有處境類似的年輕人。因為孫安佐較受媒體注目，我就以他為收信人】 安佐小老弟： 希望你不介意我這麼稱呼你。其實我的年紀比你爸媽都大，但又想用平輩的立場跟你對話，所以就稱你為小老弟。 這幾天，我在網路上看到兩段與你有關的影片。你現在的處境，年輕時的我並不陌生。大半輩子過了，當年看不到的道理，如今也都豁然開朗，而且值得與你分享。 這是我寫這封信給你的理由。 當年我看不清的道理，以這一條最關鍵：我們都沒有選擇原生家庭的機會，更不可能改變原生家庭，而原生家庭的影響會跟著我們一輩子。 如果人生可以重來，我會更早接受命運的安排，概括承受原生家庭的一切。好的，我心存感恩，還要發揚光大。壞的，我會奮力掙脫，停止複製。 當年我看不清的第二條道理，就是我們也不能選擇父母。也因為這樣，小時候我們都曾經羨慕過同學擁有的父母，因為感覺都比自己的父母好。 長大後，我才發現同學都在互相羨慕，因為所有的父母都有兩套行為標準：優點表現給別人欣賞，缺點留給家人承受。 即使父母可以互換，我們也永遠不會滿意，因為自己的父母我們看缺點，別人的父母我們看優點。這是當年我看不清的第三條道理。 既然父母不能選擇，也無法交換，就算可以交換我們也不會滿意，那就不需要責怪父母，縱使我們的不幸是他們所造成。 如果我們可把人生的不幸歸咎父母，他們也有父母可以責怪：子女怪父母；父母怪祖父母；祖父母怪曾祖父母⋯⋯，沒完沒了！ 不要責怪父母是當年我看不清的第四條道理。每個人都有自己的人生要過，父母無法為我們負責。責怪父母之後，我們還是要面對自己的人生不幸。 這是我對你的提醒：你已經二十四歲，可以決定自己的日子。如果你不滿意父母為你安排的人生，你可以重新選擇，然後為自己選擇的人生負責。 兩代關係本來就是家庭難題。不論親子關係好壞，每個人都要如此期許自己：幸福要由我傳承；不幸也要由我終止。 我九歲喪父，遭遇不順時只有母親可以責怪。我今年六十八歲，有足夠的閱歷見證人生的美好。我人生最美好的時光都有母親的角色。她一年半前才過世。 因為好為人師的職業病，我冒昧寫這封信給你。如果你覺得受到打擾，甚至有被冒犯，我要向你致歉。 最後祝你一切安好！ 翁達瑞

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