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震驚！57歲林美秀暴瘦7公斤 「喜獲麟兒」患血友病

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
曾獲金鐘、金馬獎肯定的林美秀跨足歌壇。圖／繁星浩月提供
曾獲金鐘、金馬獎肯定的林美秀跨足歌壇。圖／繁星浩月提供

林美秀曾獲金鐘、金馬獎肯定，今（6日）歡慶57歲生日，在記者會上宣布「喜獲麟兒」，正式推出首張專輯「Lady Pum Pum」跨足歌壇，籌備過程卻相當驚險。

她化身Lady Pum Pum率4名舞者熱跳新歌「烏貓」，坦言為了想更上鏡頭跟穿衣服好看，動念減肥去打瘦瘦針，「常常1天只吃1口飯或喝1碗湯，1個月瘦了7公斤」，沒想到卻因此瘦出問題。

她4月底強忍不適拍攝「烏貓」MV，收工後因為雙腳腫脹不見好轉，甚至腫到無法走路，緊急就醫治療。她說那時總喊不舒服，但又查不出病因，甚至戳洞放血，住院1周進行全面性檢查才發現罹患罕見的後天血友病，血液相關指數全都低於平均值，血紅素更降到2（正常值是12以上），該病被稱為潛在致命的殺手，典型症狀有大面積的皮下出血等等，總死亡率在15%至42%之間。

林美秀說以前就容易貧血暈眩，住院期間發作導致舉不起手，一度打救命針治療，並需服用類固醇治療，結果一吃就胖回來，她提到：「以前我的腳就常因為跳舞或運動容易瘀血，進醫院檢查才發現肌肉放鬆跟血液有很大關係，加上發片壓力太大，身心靈太緊繃，才發現身體出狀況！」

經醫師治療之後，她已經恢復正常，隨時提醒自己注意身體狀況：「目前胖回來一點，變75公斤，維持這樣就好了！身體健康最重要！」是否可以治癒？她說可以，但無法確定痊癒時間，現階段固定回診檢查，平常要避免碰撞，「醫師說飲食正常就好，要多喝水、充足睡眠」。

林美秀(右三）驚曝罹患後天血友病。記者林士傑／攝影
林美秀(右三）驚曝罹患後天血友病。記者林士傑／攝影

林美秀(中)率4名舞者熱跳「烏貓舞」。圖／繁星浩月提供
林美秀(中)率4名舞者熱跳「烏貓舞」。圖／繁星浩月提供

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