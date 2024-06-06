陽台大吼驚遭報警！唐治平不忍反擊了揭要告「洩密者」

唐治平近日因母親在租屋處頂樓過世而他不認母親遺體登上媒體，今日更傳出他因在租屋處窗台大叫大吼還唱歌遭到鄰居報警處理，其實今天是他46歲生日，他也透露會在自家窗台大吼的原因。

據「三立新聞網」報導，唐治平表示是看到媒體報導他二度不認母遺體，以及檢警傳喚他驗DNA卻不到場等說法，非常不高興，才會大吼，但發洩氣完就沒事了。

唐治平坦言警察有到家中，還叫了救護車，但他嘆最近幾天心情已很混亂，身心俱疲，看到報導寫他不願認母遺體、檢警二度傳喚驗DNA他卻拒到等不實報導，看了很生氣，「不只是對我的名聲做出損害跟汙辱，而且是捏造不實的警方說法」。

唐治平表示要提告，首先是質疑檢警洩漏消息，他也問了到他家的警察，是否有可能是檢警洩漏消息？「他們說歡迎我去提告，如果有警方洩漏消息的話，就是要去警方那邊做一些陳情或抗議」。他也稱若檢警沒問題，便會針對媒體，而警方則建議他去NCC投訴。

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