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首爾連線／李政宰樂當「絕地武士」大前輩 爆料試鏡秘辛

聯合報／ 記者陳建嘉／台北－首爾連線即時報導
李政宰主演星際大戰影集「侍者」，日前出席倫敦首映會與其他演員開心合影。圖／Disney+提供
李政宰主演星際大戰影集「侍者」，日前出席倫敦首映會與其他演員開心合影。圖／Disney+提供

韓星李政宰首闖好萊塢主演全新星際大戰影集「侍者」，今日在首爾出席線上記者會，這次以韓國人身份主演「星際大戰」系列故事，對於星戰迷的他直呼榮幸，更透露自己很開心能成為金魁剛、歐比王以及尤達等絕地武士的大前輩。

至於自己如何選上這部戲劇，他提到一開始接受迪士尼的邀約，要去英國進行「鏡頭測試」，但不知道會演出什麼角色，「我其實不知道這意味著什麼，但我聽說除了我之外，還有其他名人也有參加，感覺起來就像試鏡吧」，直到回韓國後約莫一周至10天內就接到選角的消息，「導演跟我說，我要扮演的角色是『梭爾大師』」

李政宰自承是星戰迷，並說對於每一個「絕地武士」都如數家珍，由於故事設定在所有「星際大戰」故事的數百年前，讓他自嘲是「絕地武士的大前輩」，被問自己最喜歡的絕地武士，當然就是連恩尼遜飾演的金魁剛，個性較為沉穩、冷靜，「即使不了解『星際大戰』也會很喜歡這部劇，畢竟這故事發生很早之前，只要當作是一部擁有懸疑元素的科幻動作片去看就可以了」。

除了演員身份之外，李政宰還是一名傑出的導演，被問未來是否也想效法「星際大戰」等電影，自導自演拍一部專屬於韓國的太空科幻電影，他則靦腆笑答「我會努力的」。「侍者」於6月5日在Disney+獨家上線，每周三固定更新。

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李政宰主演星際大戰影集「侍者」，直言英文發音超困難。圖／Disney+提供
李政宰主演星際大戰影集「侍者」，直言英文發音超困難。圖／Disney+提供
李政宰首闖好萊塢，主演星際大戰影集「侍者」扮演武功高強的絕地武士。圖／Disney+提供
李政宰首闖好萊塢，主演星際大戰影集「侍者」扮演武功高強的絕地武士。圖／Disney+提供
李政宰在「侍者」化身武功高強的絕地武士「梭爾」。圖／Disney+提供
李政宰在「侍者」化身武功高強的絕地武士「梭爾」。圖／Disney+提供
李政宰主演星際大戰影集「侍者」，直言英文發音超困難。圖／Disney+提供
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李政宰在「侍者」化身武功高強的絕地武士「梭爾」。圖／Disney+提供
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