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心疼狄鶯為兒孫安佐操碎心 白冰冰揭內情不捨「孩子變這樣」

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
白冰冰(右)誇方文琳愈來愈美。圖／民視提供
白冰冰(右)誇方文琳愈來愈美。圖／民視提供

白冰冰耗資5千萬自製、主演戲劇「天知道」，請來翁家明飾演玄天上帝、方文琳演出苦情媽，還找來「寶弟」葛兆恩演出從國外唸書回來的金孫，戲裡星二代演員多，提到近日孫安佐在泰國疑似呼麻、私闖民宅被逮，事後又嗆爸孫鵬「別做偷雞摸狗的事」，她不捨身為父母的狄鶯與孫鵬，直言：「毋甘(不捨)一個孩子變這樣。」

白冰冰指出，1997年民視戲劇「管芒花的春天」演出她的故事，而當年女主角就是由狄鶯飾演，雙方有些淵源，對承受明星父母光環壓力，她能理解，但也深感不捨，認為應該給父母加油，引導孩子走上正道，「還是請狄鶯、孫鵬來找玄天上帝拜拜？父母難為，當媽媽的，是全世界最大的功課。」

該劇因是神明題材，白冰冰很嚴格，要求翁家明拍戲期間不要和老婆俞小凡同房，她說：「演玄天上帝不用吃素，但上面不吃素，下體請吃素。」，翁家明稱拍戲3個月內完全遵守，「連進去廟裡神龕要淨身，全劇組只有我敢走進去。」

方文琳在劇中從苦情媽到魔化成妖，角色轉折大，劇情還安排她與倪齊民有床戲，她開玩笑：「沒想到一甲子年紀還有床戲。」，提到星二代議題，小女兒于齊薇也在演藝圈發展，女兒被誇乖又懂事，她稱因為孩子長大了。

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黃新皓(右起)、寶弟葛兆恩、張哲偉出席戲劇「天知道」殺青宴。圖／民視提供
黃新皓(右起)、寶弟葛兆恩、張哲偉出席戲劇「天知道」殺青宴。圖／民視提供
白冰冰(左起)、翁家明、方文琳出席「天知道」殺青宴。圖／民視提供
白冰冰(左起)、翁家明、方文琳出席「天知道」殺青宴。圖／民視提供
白冰冰出席戲劇「天知道」殺青宴。圖／民視提供
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