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梁云菲挺過私密片外流風波仍被酸 無奈吐心聲：不懂意義為何？

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
梁云菲。圖／本報資料照
梁云菲。圖／本報資料照

「國光女神」梁云菲去年爆私密片外流，她認了就是影片主角，後來也上節目坦然聊及此事，並表示已提告網上轉傳影片、惡意流言攻擊她的網友。然而，事發至今已一年多，似乎仍有網友再以私密片一事酸梁云菲，她吐露心聲嘆：「我不懂意義為何？」

梁云菲4日上午於Threads曬出網友在「爆廢1公社」的貼文，該網友寫下「梁云菲的鼻孔很乾淨，一根鼻毛也沒有」，隨文搭配的竟是她被外流的私密片畫面，疑暗示看過影片。梁云菲表示對外流事件已努力翻篇，但卻不時有惡意之人提醒她這件事與傷害，直問：「我不懂意義為何？這樣貶低別人，能讓自己在網路上得到優越感嗎？」並指這類網友「我覺得他們好像蒼蠅」。

梁云菲也吐露作為公眾人物的無奈，「有人覺得公眾人物賺錢很容易，有人覺得公眾人物就該以身作則有社會責任，那有人去思考過，公眾人物到底承擔了多少社會給的暴力。」

梁云菲坦言已對世界失望了好幾次，但她仍正面迎向人生難題，當作是課題與考驗，還稱如今的她變得更豁然與更淡然。網友也讚她「很勇敢」，為她加油「妳的人生會越過越好」、「加油 真的沒有人願意被外流」。

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梁云菲發文吐露心聲。圖／截自Threads／nanaliangbadgal
梁云菲發文吐露心聲。圖／截自Threads／nanaliangbadgal

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