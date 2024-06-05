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TANK消失樂壇10年 罹不治之症病暴瘦 揭心聲：不會好了

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
Tank呂建忠罹患心臟病，近年維持得不錯。記者李政龍/攝影
Tank呂建忠罹患心臟病，近年維持得不錯。記者李政龍/攝影

創作歌手TANK（呂建忠）唱紅「給我你的愛」、「非你莫屬」、「專屬天使」等，曾紅遍大街小巷的他，卻因先天性心臟病淡出演藝圈。近來他終於回歸歌壇舉辦「關於愛和勇氣，再出發」巡演，在馬來西亞吉隆坡與高雄場成功演出後，本周六將在台北國際會議中心開唱，他今（5）與台灣媒體見面，親揭身體現況。

169公分TANK現在體重僅57公斤，透露體力OK，但會容易累，每場活動都自備椅子，讓他能在台上坐一下休息，「喘是一定會喘，比較容易累是因為心臟的關係，體力是可以訓練的，所以我也在慢慢的訓練中」，他現在2、3個月定期回診心臟科。

他的病情無法痊癒，只能共處，「現在只能用吃藥來維持狀況，因為心臟這個器官無法逆轉，只能用藥物控制。目前是不會有生命危險，我心臟血液裡面的水分滯留，水代謝不出來，會滯留在胸腔上，為了要讓這些滯留水分排出，就要吃利尿劑」。

問及門票秒殺心情，他笑說：「心情很好，我知道學友哥也在台灣開演唱會，我的票也不多，賣完覺得很幸運，很怕大家都去看學友哥的演唱會，怕我一個人在那裡唱。」門票完售，歌迷敲碗他再辦更大的場館，他表示，考量身體體力狀況，「想說先不要冒險到太大的場地，先從小的做起，對我來說如果可以適應這些舞台，體力也好一點，會慢慢地挑戰更大的舞台。」除了演唱會，他預告將在7月推出個人專輯。

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