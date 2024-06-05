鍾明軒二訪中國被抓？自曝「搭車被警察攔下」內幕曝光

網紅鍾明軒近來拍片分享到中國北京、上海、深圳等地旅遊的影片，坦言實地造訪後對於中國頗有好感，也稱「台灣人是中華民族的一部份」，遭到不少網友痛批。近日他再度曝光前往上海的旅行，自曝在當地搭車時遭警察攔下來，他嚇得直呼：「人生第一次被抓」。

鍾明軒昨（4）日分享上海行影片，不料在旅途期間在搭車時遭路邊員警攔下，原來是因為忘了繫安全帶，而他也趕緊拍下這個畫面，驚恐直呼：「在大陸人生第一次被抓，新體驗」。

影片中，鐘明軒與同行友人一行人遭警察攔下後，車子便停到路邊，警察要求他們拿出身分證，但由於不是每個人都有帶，警察隨即問了他們的身分證號，同行友人則表示自己拿的是台胞證，此時鐘明軒更跳出來解釋說：「我們是台灣人」，而當警察聽完這句話後，便直接放行，讓鐘明軒興奮直喊「Oh my god用台灣這一招，大家學起來！」。

影片最後，鐘明軒也再次分享此次大陸行的心得，直言「我又更喜歡了」。他表示，這趟旅程中發現大部分的中國人都很友善、食物好吃、環境乾淨，且行動支付很方便，原以為在中國說話要小心，但實際到當地後卻發現沒那麼嚴重。他強調，「我們可以討厭他們的政府，但是我們為什麼要討厭他們的人民？為什麼要與他們人民為敵？」。

鍾明軒一行人搭車沒繫安全帶，遭路邊警察攔下。 圖/摘自鍾明軒youtube

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