盼與胡瓜主持除夕節目 白冰冰喊話：別再說我搶時段了

白冰冰近期轉戰到民視主持「超級冰冰秀」在周六晚間8點黃金時段播出，由於過去該時段由胡瓜主持，引發「搶時段」爭議。白冰冰5日出席自製、主演戲劇「天知道」殺青宴時即主動提及此事，她感慨道：「請媒體不要再說我搶時段了！」，指自己在演藝圈長達半世紀，節目開開停停是常態，相信胡瓜和民視主管能有智慧圓融處理。

白冰冰說，在主持「超級冰冰秀」之前，民視該時段播出「商魂」，她理所當然認為該時段並無主持人，「那我就好好做我的事」，說到胡瓜，白冰冰說：「他是我的小老弟，我跟瓜哥的感情很好，很想打個電話給他，又覺得目前這個狀況我也不知道該說什麼」，希望胡瓜與電視台兩方都能有智慧處理這件事，「因為演藝圈不容易，尤其我們到現在，他都60幾歲，我也70歲了，都還可以在演藝圈發展，我覺得這是老天爺玄天上帝給我們的好機會，理當珍惜啊。」

笑說：「我原本還好期待除夕特別節目，能和胡瓜、陳美鳳一起主持，總之希望有圓滿結果。」

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