太誇張！劉德華上億豪宅變打卡景點 被房仲消費打廣告
62歲的劉德華入行40多年再宣布啟動「今天…is the Day」全新巡演，足見人氣不減，近日大陸又出現許多追星的瘋狂舉動，把劉德華的香港豪宅變成打卡景點，還拍影片詳細介紹附近環境，誇張的是，更有房仲打著「「與天王做鄰居」當賣點，聲稱可每天觀察天王的日常生活。
據港媒報導，劉德華於2009年斥資約2億元購入加多利山豪宅，屋內有地窖、私人影院、健身室，還有為女兒特設的玩具房及圖書室，目前房價升到逾6億元，雖然價值不菲，仍有不少名人購入此社區豪宅，包含陳慧琳、吳君如、張國榮等都曾住過。
沒想到近日有大陸網民在小紅書以「天王劉德華的香港豪宅」為題拍短片，在劉德華的大宅外拍攝，並詳細介紹，還說：「我們看一下這棟別墅有多大，不知道現在華仔在不在家。」引起討論。
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