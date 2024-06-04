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孩子寫「一位位的人才」被扣分 朱芯儀看不懂錯在哪：我會給過啊

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
朱芯儀分享孩子的測驗試題題目。 圖／摘自朱芯儀Threads
朱芯儀分享孩子的測驗試題題目。 圖／摘自朱芯儀Threads

朱芯儀賈靜雯的弟弟衛斯理（賈子宸）結婚育有3寶，平時常在社群平台分享育兒經驗，近日她卻PO出孩子的考試試題，直言老師扣分讓她相當不解。

朱芯儀昨（3）日在社群平台分享孩子的考試試題，其中照樣造句中例句「一堆堆的泡沫」，而她的孩子則在一旁造句空格中寫下：「一位位的人才」，不料「人才」2字旁邊卻被老師畫紅線扣分，而老師則在一旁寫上示範例句「一本本的文件」。

對此，朱芯儀則疑惑地發文問粉絲：「這個不給過嗎？我給過啊⋯⋯完了中文是不是變差了⋯⋯求解答」並附上一個哭笑不得的表情符號。

發文一出，有網友則認為：「我猜，老師可能認為『人才』是一個總稱、類別，所以用『一位位』來形容有些矛盾」、「他被扣分的原因，應該是『人才』間沒有間隔」，也有網友表示：「我也給過ㄟ」。

朱芯儀分享孩子的測驗試題題目。 圖／摘自朱芯儀Threads
朱芯儀分享孩子的測驗試題題目。 圖／摘自朱芯儀Threads

朱芯儀分享孩子的測驗試題題目。 圖／摘自朱芯儀Instagram
朱芯儀分享孩子的測驗試題題目。 圖／摘自朱芯儀Instagram

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