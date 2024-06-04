狄鶯喊冤自曝「在家是丫鬟」 怒喊：我從不管孫家人

藝人狄鶯、孫鵬的獨子孫安佐，近日在泰國吸大麻誤闖民宅露臀遭逮，狄鶯當時接受媒體訪問明白表示遭到下蠱，甚至牽扯到孫安佐前女友阿乃。過去狄鶯就曾與孫安佐一起上節目分享家庭日常，當時狄鶯就感嘆自己在外被誤會以為管很多，但時時上在家像個「丫鬟」，強調：「我在家裡我從不管孫家人。」

狄鶯與孫安佐去年曾一起上節目《11點熱吵店》，當時孫安佐替媽媽澄清：「通常是孫家人最愛管孫家人了，媽媽不會，通常是我爸意見比較多。」主持人沈玉琳聽完驚訝表示，原以為狄鶯在家像個武則天，孫安佐則跳出來替媽媽辯解：「在家我媽就跟我爸的丫鬟一樣的感覺，跟你們想像完全相反。」狄鶯則無奈表示：「我其實真的很冤枉，我在這邊再講一次，我在家裡我從不管孫家人。」

此外，沈玉琳也談到孫鵬年輕時就宛如「發電機」，狄鶯則霸氣回應：「一個老公嫁兩次，多可惜呀！不是嗎？沒辦法就認命。你的重點就是我老公太帥嘛！所以他有很多女朋友是應該的，我也覺得應該，多帶幾個來當丫鬟，我跟你講，我希望我老公多帶幾個回來當丫鬟，不要再把我當丫鬟就好了。」說完後現場哄堂大笑。

說到感情問題，狄鶯則稱兒子像她一樣專情。

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狄鶯與孫安佐一同上節目，透露家中3人相處內幕。 圖／摘自youtube

狄鶯與孫安佐一同上節目，透露家中3人相處內幕。 圖／摘自youtube

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