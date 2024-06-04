67歲陳美鳳撞臉電音女神 新造型網看暈：以為30歲
「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳因保養得宜、凍齡有術，長年保有窈窕體態，去年她出席活動頂著一頭粉紅色短髮，許多網友看完照片驚喊：「以為是韓國女團」。近日她再度曝光新造型，意外撞臉電音女神，引發熱議。
67歲陳美鳳近日曝光最愛的髮型，照片中她頂著帶霧感的奶茶粉髮色，搭配全框眼線，臉蛋白裡透紅的模樣，造型有著韓系女團的風格。
照片一出，吸引了逾7000位網友朝聖，網友們紛紛留言誇讚：「好美的髮色」、「哇～ 皮膚感覺好好！」、「很前衛的髮色，不過整體造型很美耶」、「我以為是Soda」、「Po年輕照嗎？」、「眼妝也畫得很有神～靚靚靚」、「這個是30歲吧」、「好像2字頭的妹妹唷」。
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