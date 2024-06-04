母離世2天才被發現！經紀人曝唐治平現況「常無故消失」渾身酒氣去拍戲
唐治平母親3日被發現陳屍在住家頂樓，而且警方上門通知時，唐治平處於酒醉狀態，完全不知母親已離家兩天，而經紀人則曝他目前現況。
據「三立新聞網」報導，唐治平現在經紀人小恬透露，前陣子他剛進新劇組，不過近來卻常無故失蹤，且劇組工作人員向經紀人反應，唐治平每次來到拍戲現場，常會聞到身上有濃濃的酒味，與唐治平談到此事，他則稱因為嚴重失眠，所以要靠喝酒助眠，因為他情緒容易激動，所以經紀人不好再多說，5月30日唐治平在花蓮拍完戲後，跟同事借了500元，想要在當地逛逛。但是他的私人物品掉了被警察撿到，最後大家是在花蓮車站找到他，還幫忙買了車票送他回台北。
另外唐治平臉書上次更新貼文的時間是5月26日，當時他貼出一張與朋友2021年的對話截圖，對話中朋友擔心他想不開，不過唐治平則表示自己不是這種路線，還透露近來泰拳打得很好，想說以後或許可以走動作明星路線，還開玩笑稱「可以接甄子丹的班」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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