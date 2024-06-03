快訊

基隆山崩如雨下「落石比車還大」 受傷男駕駛著急：我前面還有車

基隆潮境公園入口走山6車受困 交通部緊急回應、汽機車替代道路一覽

基隆潮境公園路口山崩 他慢跑目擊「石頭如雨掉下」大叫：趕快逃跑

任賢齊開唱「後台吸氧氣瓶」照片瘋傳 親揭身體狀況

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
任賢齊吸氧氣瓶的照片在網上瘋傳。 圖/摘自微博
任賢齊吸氧氣瓶的照片在網上瘋傳。 圖/摘自微博

歌手任賢齊3月才剛結束北流巡迴演唱會，近日則到大陸開唱，怎料卻傳出開唱時在後台吸氧氣瓶，畫面還在網上瘋傳。對此，他則出面回應，更透露自己的身體狀況。

任賢齊本月1日在澳門開唱，不料卻傳出當天疑似缺氧在後台吸氧氣瓶，照片還在網上瘋傳。照片中，只見他穿著表演服，手上拿著氧氣瓶嚴肅地吸著，讓粉絲們相當憂心。

對此，任賢齊事後則拍影片回應，一開口便說：「大家都以為我快掛了」，並解釋是因為夥伴告訴他：「齊哥你不吸，浪費了！」他感到相當無奈只好做做樣子應付一下。而他也要粉絲們別太擔心，強調自己身體很健康，就連先前到高山都沒用到氧氣瓶，並再次解釋是因為不想辜負幫忙準備的人的心意，最後還拿桌上水平假裝氧氣瓶來吸，幽默地說：「自從我吸了之後，身體明顯強壯好多，頭腦清楚，每次考試都100分」，更稱「I’m OK！」要粉絲們別擔心。

任賢齊吸氧氣瓶的照片在網上瘋傳。 圖/摘自微博
任賢齊吸氧氣瓶的照片在網上瘋傳。 圖/摘自微博

延伸閱讀

孫安佐泰國呼麻惹風波！陳鴻「慶幸不婚不生」：沒後悔過

風波不斷！惹事過來人余祥銓 曾給孫安佐「1中肯建議」

大陸拚復出！范瑋琪台上喊「感覺好像回到家」 陸網友反應曝光

必須盡快找高人相助！命理師揭孫安佐「真正中邪原因」

相關新聞

任賢齊開唱「後台吸氧氣瓶」照片瘋傳 親揭身體狀況

歌手任賢齊3月才剛結束北流巡迴演唱會，近日則到大陸開唱，怎料卻傳出開唱時在後台吸氧氣瓶，畫面還在網上瘋傳。對此，他則出面回應，更透露自己的身體狀況。

遭白種元曝光現況 44男集體性侵主謀「發狠怒嗆網友」

韓國名廚白種元日前在YouTube影片中，意外拍到「密陽女學生性暴力事件」主謀，披露了主謀現在工作家庭兩不誤的生活。但當...

大陸拚復出！范瑋琪台上喊「感覺好像回到家」 陸網友反應曝光

范瑋琪先前因為連續失言、和網友筆戰等風波，導致她成為眾矢之的，戰別演藝圈逾2年，2022年才慢慢復出，不料後來又遇到陳建州（黑人）metoo風波，演唱會被迫取消，隨即又遇到至親去世，近來才又再次復出。本月初傳出她在大陸開唱，還在舞台中說：「好像回到家的感覺」，引發大陸網友熱議。

孫安佐泰國呼麻惹風波！陳鴻「慶幸不婚不生」：沒後悔過

孫安佐4月時在因泰國呼麻精神恍惚，甚至還擅闖民宅，遭當地警方逮捕，連日來媒體報導後，淡出演藝圈的陳鴻近日與「一線小生」陳俊生在聚會上相遇，兩人對近日孫安佐的新聞有感而發，直言慶幸自己不婚不生。

恭喜！曾莞婷成最美女碩士 絕美畢業照曝光網讚「飄仙氣」

曾莞婷、王振復昨(1日)雙雙穿上碩士服，參加世新大學112學年度畢業典禮，與同學們一起慶祝人生重要時刻。驚喜的是，好學的...

孫安佐嗆爸「別做偷雞摸狗的事」 孫鵬回應了

孫安佐被爆日前赴泰國旅遊疑似呼麻、私闖民宅被逮，新聞曝光後，連日來引發不少爭議，他今(2日)一早出面受訪，對於日前媽媽狄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。