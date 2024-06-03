任賢齊開唱「後台吸氧氣瓶」照片瘋傳 親揭身體狀況

歌手任賢齊3月才剛結束北流巡迴演唱會，近日則到大陸開唱，怎料卻傳出開唱時在後台吸氧氣瓶，畫面還在網上瘋傳。對此，他則出面回應，更透露自己的身體狀況。

任賢齊本月1日在澳門開唱，不料卻傳出當天疑似缺氧在後台吸氧氣瓶，照片還在網上瘋傳。照片中，只見他穿著表演服，手上拿著氧氣瓶嚴肅地吸著，讓粉絲們相當憂心。

對此，任賢齊事後則拍影片回應，一開口便說：「大家都以為我快掛了」，並解釋是因為夥伴告訴他：「齊哥你不吸，浪費了！」他感到相當無奈只好做做樣子應付一下。而他也要粉絲們別太擔心，強調自己身體很健康，就連先前到高山都沒用到氧氣瓶，並再次解釋是因為不想辜負幫忙準備的人的心意，最後還拿桌上水平假裝氧氣瓶來吸，幽默地說：「自從我吸了之後，身體明顯強壯好多，頭腦清楚，每次考試都100分」，更稱「I’m OK！」要粉絲們別擔心。

任賢齊吸氧氣瓶的照片在網上瘋傳。 圖/摘自微博

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