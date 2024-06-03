遭白種元曝光現況 44男集體性侵主謀「發狠怒嗆網友」

韓國名廚白種元日前在YouTube影片中，意外拍到「密陽女學生性暴力事件」主謀，披露了主謀現在工作家庭兩不誤的生活。但當年震驚全韓的社會事件大家並未遺忘，再次挑起民眾仇恨情緒，紛紛向主謀發起肉搜攻擊。

「密陽女學生性暴力事件」發生於2004年，當時44名男高中生誘騙一名國三少女，集體性侵施暴。由於犯案者多是未成年，並沒有辦法重判，最終只有10人被起訴。這起事件後來被改編為電影「青春勿語」（韓公主），看完觀眾無不憤慨痛心。

正因為犯案者惡行難以抹滅，朴姓主謀很快被網友肉搜出社群帳號並發動攻擊，尤其看到他家庭美滿的現況，對照當年受害者，更引發社會大眾不平。但朴男發文警告網友：「誰敢成為我女兒的人生絆腳石，我會一一清除他。」隨後關閉IG權限。

而朴男任職的餐廳也遭網友圍剿，餐廳業者無奈澄清自己只是雇用親戚，「但我們沒有犯罪」，希望網友別再無限上綱。

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