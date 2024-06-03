大陸拚復出！范瑋琪台上喊「感覺好像回到家」 陸網友反應曝光

范瑋琪先前因為連續失言、和網友筆戰等風波，導致她成為眾矢之的，戰別演藝圈逾2年，2022年才慢慢復出，不料後來又遇到陳建州（黑人）metoo風波，演唱會被迫取消，隨即又遇到至親去世，近來才又再次復出。本月初傳出她在大陸開唱，還在舞台中說：「好像回到家的感覺」，引發大陸網友熱議。

范瑋琪本月1日參加大陸南通的「夢之藍夢想音樂盛典」，舞台上演唱《最初的夢想》、《到不了》...等九首歌曲，她還在台上激動地說：「我感覺好像…回到家的感覺，大概有5年沒有回來唱歌，你們給了我好大的勇氣，好大的面子，真的謝謝你們，感覺到你們對我的愛，還有……沒有忘記范范，謝謝你們。」說完台下觀眾歡呼聲不斷。

對此，昨（2）日「范瑋琪正式復出」更登上微博熱搜榜，網友們紛紛在網上狂讚她的唱功，「真的狀態唱功比一直在商演的那個好太多」、「范范狀態滿分，唱功比幾年前還好」、「狀態真的好，不管是人還是嗓音」；有還有網友出面替她抱不平，「我一直覺得她被黑得有點過了」、「張韶涵粉絲黑她真的黑得有點過了」、「我太想哭了，這幾年我女神太不容易，沒了爸爸媽媽，還被網爆這麼久，心疼」。

不過，也有網友又提到近來的表態話題與先生陳建州捲 #MeToo 風波酸說：「沒發統一就不歡迎來內地唷」、「微博轉發了？」、「先確認下是不是台獨，不然不要想著隨便撈錢」、「她老公被人指控性騷擾...她也是個死綠茶」、「她無條件支持性騷擾的老公最後被打臉」、「她老公在台灣發生這種事，大陸還讓她來唱歌，真不懂怎麼想的」。

范瑋琪近日在大陸開唱，引發大陸網友熱議。 圖/摘自微博

范瑋琪近日在大陸開唱，引發大陸網友熱議。 圖/摘自微博

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