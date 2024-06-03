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孫安佐泰國呼麻惹風波！陳鴻「慶幸不婚不生」：沒後悔過
孫安佐4月時在因泰國呼麻精神恍惚，甚至還擅闖民宅，遭當地警方逮捕，連日來媒體報導後，淡出演藝圈的陳鴻近日與「一線小生」陳俊生在聚會上相遇，兩人對近日孫安佐的新聞有感而發，直言慶幸自己不婚不生。
陳鴻昨（2）日罕見在社群平台發表長文，他透露近日在聚會上遇見陳俊生，感嘆寫下：「我們都很開心慶幸可以在中年後選擇做自己，享受孤單並不孤獨的生活，最近看到星二代的現象很不捨也無可奈何，感謝沒有結婚的人少了至少一半以上的苦惱，至今一直都沒有後悔過的事。」
此外，陳鴻表示，相當佩服陳俊生與蕭薔至今仍每週固定練習重訓，以維持身體線條，認為「重視自我管理就是一種修行」；他更分享淡出演藝圈後的人生觀：「經過沈潛選擇盡量不打擾別人的低調生活，偶爾可以回台北看看母親家人，選擇只交可以走一輩子的朋友，在社交生活漸漸習慣斷捨離，學習抖包袱是件重要的事」，並表示與陳俊生都很開心慶幸可以在中年後選擇做自己，享受孤單並不孤獨的生活。
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