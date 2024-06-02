恭喜！曾莞婷成最美女碩士 絕美畢業照曝光網讚「飄仙氣」
曾莞婷、王振復昨(1日)雙雙穿上碩士服，參加世新大學112學年度畢業典禮，與同學們一起慶祝人生重要時刻。驚喜的是，好學的2人也獲頒畢業生傑出表現獎，不僅事業有成，學業表現也同樣優異。
戲約不斷的曾莞婷，近年仍空出時間求學，就讀世新大學上海學院傳播管理學系碩士班，她透露，其實當年讀華岡藝校時就很嚮往唸世新，她在校成績不錯，家人還鼓勵她修碩士學位，但後來因家中事故，她被迫放棄學業，等到足夠的經濟能力後，才圓夢進入世新就讀。平日除了拍戲，曾莞婷也斜槓做生意，碩專班有行銷傳播、行銷心理學等課程，完全能學以致用。
曾莞婷分享道，念碩專班期間，印象深刻的是世新公廣系教授許安琪的課，不僅教學活潑、有實際案例分享，讓課程內容不再遙不可及，還能透過理論學習，了解現在的工作，加上班上小組討論氛圍，無論人際關係、商業活動，都能為學生帶來極大的幫助，自豪因出席高、認真完成課業報告，獲得學校傑出表現獎。
同樣獲得傑出表現獎的王振復，與曾莞婷是同班同學，戲劇上從未合作過的2人，到了世新成了同窗。他表示，當初是受到世新副校長楊盛昱建議與鼓勵，毫不猶豫地就準備報考，「當時有跨足經營餐飲業，有手搖飲和清酒吧，再來就是演藝事業，都是有關品牌經營與危機處理，非常受用。」，昨2人與上海學院的師長、同學們一起參加畢業典禮，難得在台北的校園重聚，儘管下著大雨，仍把握時機在世新留下精采回憶，畢業典禮上，一同感受現場熱烈氣氛與幸福時光，並給予全體畢業生同學最誠摯的祝福。
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