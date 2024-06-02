孫安佐嗆爸「別做偷雞摸狗的事」 孫鵬回應了

孫安佐被爆日前赴泰國旅遊疑似呼麻、私闖民宅被逮，新聞曝光後，連日來引發不少爭議，他今(2日)一早出面受訪，對於日前媽媽狄鶯擅自對媒體發言感到失望，孫安佐表示和媽媽已和解，但對於爸爸孫鵬對他下符水一事，他無法諒解，還嗆爸「別做偷雞摸狗的事」，對此孫鵬也回應了。

孫鵬目前正拍攝大愛新戲，對於兒子的發言，他回應：「不好意思家務事佔用大家時間，由於我現在正在拍攝工作中，請給我們一點時間和空間處理，之後會再跟各位說明，謝謝大家關心。」

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孫安佐。記者沈昱嘉／攝影

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