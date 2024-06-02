天心「我中華民國」突表態 網搜「刪了」：不是第1次

大陸官媒日前發布反台獨聲明，不少台灣藝人先後表態，金鐘視后天心今（2）日凌晨在臉書發文：「我中華民國。」，短短5字堅定表達立場，瞬間引來破萬人按讚、上百人留言，不過，經過一上午網路熱議，如今天心已將該貼文刪除。

引發藝人表態時間點於上個月520後，期間有長期在大陸發展的台灣藝人轉發聲明，也有網友展開獵巫行動，列名94位未表態名單，其中沒有微博、臉書的霍建華被列頭號，一度引發討論，而事隔一周，今凌晨3時多，天心突在臉書粉專寫下：「我中華民國。」，並附上一張主演的台劇「最佳利益」劇照，劇中她飾演律師「方箏」，眼神堅定犀利，雖僅有短短5字，且發文時間點又在凌晨時分，卻吸引大批網友狂讚，紛紛留言：「帥慘了！方律」、「霸氣」、「終於有個正常的」、「引妳為傲！」、「頭腦清醒的良心藝人」、「好感動喔，妳要講出這一句，不簡單」。

不過稍早前，天心已將該貼文刪除，原因令人好奇，但回顧過去，其實這不是天心第一次對於相關議題刪文，之前她也曾提及「我是烏克蘭人」，之後也將該文章刪除。

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