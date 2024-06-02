五月天噴藥畫面流出！阿信拋震撼彈「進入休息階段」

五月天上月底8度空降大陸北京鳥巢，連續10場的「回到那一天」25周年演唱會昨晚落幕，或許是操勞過度，主唱阿信再度被觀眾目擊轉身走到角落，從口袋中拿出物品朝著嘴裡噴藥，衝擊性畫面曝光讓粉絲很是心疼。

他們風光寫下全新里程碑，跟60萬名觀眾以10場演出創下鳥巢有史以來的演唱會紀錄，然而期間因阿信震撼發言掀起兩岸網友論戰，讓他一度停止更新社群動態。昨晚迎來別具意義的最終場，阿信提到專輯進度從起初的1年1張、2年1張，到現在2024年，距離2016年上張專輯「自傳」已經過了8年，他說：「是不是應該好好回去做新專輯了？25周年演唱會之後，五月天會進入一個休息、沉澱的階段。」

他談到畢竟團員年紀也老大不小了，「我們五個人的志願就是像披頭四一樣完成10張專輯，可是當第十張專輯完成的時候，會發生什麼我也不知道」，全場瞬間發出哀號，甚至傳出五月天將休息2年專心準備專輯。

而當唱到「憨人」時，阿信有感而發說：「我們是來自很普通的家庭，5個很普通的小孩，和你們大多數的人一樣，我們沒有背景、沒有天分，也沒有太多的才華可以去揮霍。」他提到五月天這一路面對的遭遇，相信台下每位觀眾可能都有類似經驗，「被質疑、被否定，但是我想今天我們不需要再多說一句證明的話，10場鳥巢，我們抵達終點了，但是這一切，不是怪獸、石頭、瑪莎、冠佑就可以做到的，因為沒有你們，我們就不是」，全場接喊「五月天」，氣氛感人。 五月天8度空降大陸北京鳥巢，風光榮登連辦10場演唱會的第一人。圖／摘自臉書 五月天阿信被觀眾目擊背對全場噴藥。圖／摘自小紅書

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