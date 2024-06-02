賓客卡司不輸頒獎典禮！方芳芳娶媳「這些大咖」都到了

方芳芳1日在上海萬豪酒店宴客娶媳，兒子Jason交往3年多的女友Celine正式完婚。方芳芳與老公丹尼爾邀來各界好友，席開23桌，包括徐乃麟、曾國城、張艾嘉、張清芳、謝玲玲都是座上賓，現場冠蓋雲集。

方芳芳為了出席兒子婚禮，花3個月瘦身5公斤。而她在演藝圈、名流界交遊廣闊，各界名人均排除萬難自費赴宴。曾國城放棄參加兒子的高中畢業典禮，只為力挺方芳芳。徐乃麟也帶著太座同行，不遠千里而來讓方芳芳相當感動。

方芳芳從婚禮前的宴客聚餐開始，一連換了幾套洋裝，完全展現她優雅大方的氣質，也呈現了她瘦身的成果。現場賓客也都盛裝出席，豪華程度不輸大型頒獎典禮，讓新人同樣臉上有光。 方芳芳與老公歡喜娶媳婦。圖／讀者提供 方芳芳的兒子與媳婦大婚。圖／方芳芳提供

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