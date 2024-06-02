孫安佐露面了！與狄鶯和解嗆孫鵬：別做偷雞摸狗的事

藝人孫鵬、狄鶯的獨生子孫安佐4月份在泰國普吉島疑吸大麻、私闖民宅遭到屋主報警進而送醫登上泰國媒體，事發後狄鶯更揚言和夫家槓上，將在兒子好一點後和孫鵬離婚。昨(1日)孫安佐在直播中告知今早會露面向媒體說明，今早8點他果真露面， 面對大批媒體，他表示已經和媽媽狄鶯和解，並稱還是愛媽媽，但爸爸孫鵬的部分，他仍無法諒解，並嗆爸爸「別做偷雞摸狗的事情，你有種就直接跟我說。」

孫安佐在泰國疑似呼麻闖民宅被逮，事後狄鶯受訪聲稱兒子被下蠱、像中邪，孫安佐表示昨天在直播中澄清邪早解了，但對於爸爸偷偷在他房間裡放符水，他無法諒解，「其實還有很多事情我不想講，畢竟他還是我爸」，不想走上父子撕破臉的局面。

對於擅闖民宅，他說誤以為是自己家，也有跟屋主道歉了，表示媽媽事後也有飛去泰國救他，不過無奈說：「整個普吉島都很像一個實境秀，以我為中心，皇室、警察、巫醫都有參與我泰國的事情，具體發生什麼等以後再說，我受過像地獄的體驗，為什麼要逼我回想？」

關於狄鶯語出驚人想和孫鵬離婚，關於父母的事，孫安佐指媽媽：「她開心就好。」 孫安佐露面在住家前受訪。記者沈昱嘉／攝影

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