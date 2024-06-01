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陸軍戰車營下基地傳連長將排長「當沙包踹打」 花防部將派員調查

「唉我好辛苦」孫安佐控爸爸孫鵬想偷下毒 親揭下一步計畫

孫安佐又出事！網指他「不愁吃穿爸媽疼」：是哪出問題？

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
孫安佐泰國出事上新聞。圖／截自IG／sun_gojo100、YouTube
孫安佐泰國出事上新聞。圖／截自IG／sun_gojo100、YouTube

孫安佐被爆在泰國呼麻擅闖民宅被捕，泰媒曝光影片中他在他人屋內亂晃，還脫褲露下體，屋主憂心人身安危，報警處理，孫安佐遭當地警方帶走，隨後更爆出他已三進三出泰國普吉島醫院，還是由媽媽狄鶯領回。有網友便於PTT發問：「孫安佐是哪裡出了問題？」

雖然爸媽都是知名藝人，但孫安佐並未早早踏入演藝圈，他被人熟知反而是2018年於對同學說「要用槍攻擊學校」，涉及在美國相當敏感的恐攻問題而被通報，隨後遭逮入獄。而他遭前返回台後，反而成了YouTuber，但仍爭議不斷，最近又爆出泰國被捕。

PTT網友指孫安佐做為名人之子，應該不愁吃穿，而起看起來是個媽媽很疼他，爸爸也很愛的孩子，還送他去美國念書，好奇他有錢人家小孩怎麼感覺一直出狀況？直問：「是哪裡出了問題？」其他網友紛紛留言「寵壞了」、「寵過頭 少年得志」「人生沒有目標 所以只能到處作亂」、「媽寶咩」、「有錢就是任性」，還有人稱「他只是比較有名，紈褲子弟哪個不出問題」。

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