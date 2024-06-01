超級戰隊「黃戰士」本橋由香離世 昔植牙後臉、脖疼痛...確診原位不明癌

日本特攝片超級戰隊系列「黃戰士」女星本橋由香驚傳癌逝，享年46歲。

本橋由香生前出演多部特攝片超級戰隊系列，並以《激走戰隊車連者》中的「黃戰士」志乃原菜摘一角深受觀眾喜愛。本橋由香所屬劇團「lovepunk」發文證實她因原位不明癌於5月31日早上8點43分逝世。

本橋由香2021年曾於部落格講述發現罹癌的過程，當時她透露在牙科診所植牙後，開始覺得右邊臉部、脖子疼痛，轉診到大醫院陸續看了口腔外科、皮膚科，並做了PET（正子斷層造影），確診原發部位不明癌，也進了抗癌治療。

本橋由香努力抗癌，去年10月曾一度因心包膜積水住院治療，而她上個月才隨劇團公演登台，今傳出癌逝讓人震驚不捨。劇團「lovepunk」主宰人髙原秀和於社群曬出與本橋由香的合照，表示她抗癌3年，周三突然病情惡化，最終告別人世。髙原秀和難掩哀痛，於社群哀悼友人，表示本橋由香4月公演時，持續抗癌治療的情況下，還展現了像是完全沒有生病跡象的強大演出。

本橋由香抗癌3年，於5月31日離世，享年46歲。圖／截自Ｘ／高原秀和

髙原秀和分享本橋由香4月公演登台的畫面。圖／截自Ｘ／高原秀和

本橋由香が亡くなりました。

5月31日(金) 8時43分 享年46

原発不明癌になって3年の闘病生活でした。

水曜日に体調が急変して帰らぬ人となりました。

葬儀は家族葬とのことですので、お知らせすることはできません。

また改めて本橋由香のことを伝えられたらと思います。

今はひたすらに悔しいです。 pic.twitter.com/lepRVnTGg7 — 髙原秀和 (@takaharahdkz) 2024年5月31日

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