五月天「我們中國人」風波一周後 阿信社群「哭臉」開放大家罵：要用力

五月天主唱阿信24日於北京鳥巢演唱會上與歌迷互動時，脫口「我們中國人」，被不少人視為對政治立場表態，引起軒然大波，而演唱會昨（31）日第9場結束後，阿信於Threads發文表示「明天就是最後一場，我會努力」，隨後於貼文下留言「開放限時留言區給大家罵」，要大家「要用力」，還附上一個哭臉，不少五迷留言加油打氣，不過也有網友並不領情。

520後不少在中國大陸發展藝人轉發央視、人民日報喊「反台獨、統一、回歸組國」的微博內容，陸網還瘋傳台灣藝人表台與否的盤點表格，而天團五月天近期在中國巡演，不過五月天官博或是個人社群第一時間都未轉發，24日阿信演唱會上脫口「我們中國人」瞬間登熱搜引起網友熱論，更將近期一波台灣藝人表態潮輿論拉到最高點，討論藝人是否被迫表態？為人民幣折腰？而當中不乏過激言論，新任總統賴清德還發聲盼國人給予體諒。

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