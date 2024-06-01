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EXID Hani 穩交醫生男友2年爆9月婚 公司回應了

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
Hani（安喜延）與型男醫生被爆要結婚了。圖／截自IG／ahnanihh、jw0601
Hani（安喜延）與型男醫生被爆要結婚了。圖／截自IG／ahnanihh、jw0601

南韓32歲女星Hani（安喜延）與型男醫生穩交2年，戀情低調，不過最近被爆將攜手進入人生新階段，要結婚了？對此，Hani經紀公司未否認，僅回應「藝人私生活難以確認」。

Hani 2012年以女團EXID成員身分出道，活動2年後一度面臨成績未達理想目標恐解散的命運，後因Hani《Up & Down》飯拍版影片爆獲得極大關注，EXID翻紅， 近年Hani則將重心放在戲劇方面。

而她於2022年認愛大10歲的型男醫生梁在雄，梁在雄常以醫生身分受邀上節目，也經營個人YouTube頻道，對大眾來說也不算非常陌生，小倆口戀愛低調，穩交2年，於近期被爆將於9月結婚。

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