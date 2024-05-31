孫安佐爆「泰國呼麻闖民宅露屁」突發聲「家裡人有病」：我好可憐
泰媒4月報導一名24歲台男擅闖民宅，屋主報警後台男遭泰國警方帶走，而今爆出該名台男為藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，而在台灣各大媒體都報導後，孫安佐突於社群限時動態發文「我好可憐」。
從泰媒報導影片中可見，擅闖民宅的年輕男子在屋內脫褲露屁，報導指男子疑似因呼麻恍惚，在屋中露屁亂晃，屋主擔心自身及家人的安危，報警處理，警方來了之後把該男送上車，而鋪畫面中男子看似現年24歲的孫安佐。
而孫安佐父親孫鵬似乎對兒子曾出事不知情，照常為拍攝做準備。
孫安佐於報導刊出後，透過社群限時動態發文：「家裡的人有病，還被怪罪在前女友身上，我好可憐」，雖未說明所指何事？但不禁讓人猜測是與報導有關。
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