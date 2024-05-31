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「NewJeans之母」閔熙珍贏了 開心喊：想感謝大家

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導

NewJeans之母」閔熙珍贏了，韓媒今日報導首爾中央地方法院已經判決，同意閔熙珍對HYBE提出的禁止行使表決權的假處分申請，因此閔熙珍將可以繼續擔任ADOR執行長一職，如果HYBE對解雇閔熙珍一事進行投票，並違反規定強行解雇，就會必須支付200億韓元（約4億7000元台幣）的罰款。

但外界認為ADOR高層可能也會有所更動，閔熙珍未來動向也引人關注，NewJeans也將於6月底在東京巨蛋開唱，屆時是否會有影響也有待觀察。

閔熙珍也開記者會表示心情很開心，「我真的非常感謝他們，感謝到我真的想要逐一感謝，我不知道該怎麼表達我的感謝之意。」

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閔熙珍將可以續任ADOR執行長。圖／摘自10 ASIA
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