他獻唱「燕仔你是飛去叼」 白冰冰淚崩感慨「現在是孤兒」
由白冰冰與陽帆主持的民視「超級冰冰Show」，本週大牌秀邀請到金曲歌王荒山亮來到節目中，還有說學逗唱相聲大師朱德剛與宋少卿，現場來一段相聲，讓全場歡笑聲連連。
接下來「百萬傳唱經典大賽」由曾瑋中、陳思瑋、明亮、蔡亞露、尤娜、邱軍、吳美琳、馬靚辳、談詩玲、林福臨、楊靜、梅東生、卡古輪番上陣，其中在小唱將林福臨演唱「燕仔你是飛去叼」，讓白冰冰忍不住爆哭，坐在旁邊的荒山亮連忙擁抱安慰，白冰冰好奇詢問14歲的小歌手林福臨怎麼會唱這首歌？林福臨說：「在家聽媽媽每唱必哭，聽完就跟著唱。」
14歲林福臨也不知道是不是太緊張，受訪還用「姊姊」來稱呼白冰冰，讓淚流滿面的白冰冰頓時哭笑不得，林福臨為了媽媽來節目演唱這首歌，演唱前保密不讓白冰冰知道要演唱的曲目，白冰冰直誇很有心，讓她很感動，也難得爆出自己現在是「孤兒」，爸媽已經離世，她的燕兒已經飛遠，去年哥哥也離開了，大嘆人生有很多變化，孩子不一定懂，但演唱誠意十足滿滿的感動到她。
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