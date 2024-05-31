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K-POP女力高雄發威！宣美、Red Velvet 7月雄蛋開唱

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
宣美、Red Velvet 7月將於高雄巨蛋開唱。圖／截自臉書／K-Mega Concert in Kaohsiung
宣美、Red Velvet 7月將於高雄巨蛋開唱。圖／截自臉書／K-Mega Concert in Kaohsiung

「K-MEGA CONCERT in Kaohsiung」7月13日於高雄巨蛋登場，出演嘉賓名單陸續曝光，宣美SUNMI、女團Red Velvet要在高雄開唱了。

「K-MEGA CONCERT in Kaohsiung」主辦單位 JULIUS 於官方X 陸續公開出演藝人名單，首位曝光的就是宣美，還以宣美代表歌曲〈24小時也不夠〉及應援色「紫色」為主題發出邀請：「當我們在一起的時候，24小時是不夠的，您準備好在高雄留下回憶了嗎？7月13日星期六「高雄巨蛋」，宣美染上的高雄紫夜。」JULIUS 接著宣布出演陣容還有女團 Red Velve，邀請歌迷加入夏日女王Red Velve的〈Queendom〉。

而在 JULIUS 公開的最新宣傳海報中，不僅有宣美、Red Velvet ，限定團 IZ*ONE 出身的EunBi（權恩妃）、由選秀節目《Universe Ticket》出道的女團UNIS也被列在海報上，另有一位「隱藏嘉賓」尚未公開。而「K-MEGA CONCERT in Kaohsiung」票價最低1880，最高5880，官方公開總共有6種價位。

「K-MEGA CONCERT in Kaohsiung」演出陣容。圖／截自臉書／K-Mega Concert in Kaohsiung
「K-MEGA CONCERT in Kaohsiung」演出陣容。圖／截自臉書／K-Mega Concert in Kaohsiung

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