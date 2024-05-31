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宥勝性騷女助理遭法官批「無悔悟之心」經紀人回應了

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
宥勝。圖／本報資料照
宥勝。圖／本報資料照

藝人宥勝性侵女助理本月24日依強制猥褻罪判刑8月，他在性侵案交互詰問程序開始之前，試圖與女助理聯繫、串證，甚至指導女助理按照他與律師設計的問題回答、要求女助理建議法官判他無罪，種種行徑，種下法官重判他的惡果。今他透過經紀人回應了。

據「自由時報」報導，宥勝經紀人王子回應：「目前案件仍在司法程序進行中，我們會完全尊重司法的判決，再次感謝大家的關心。」對於是否上訴則表示沒看到判決書沒有回應。

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