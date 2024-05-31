葛斯齊爆「演藝圈最髒男星」愛藉酒裝瘋 揭身分3線索

葛斯齊近日出面爆料，表示演藝圈還有比黃子佼更可惡的人，預告2025年年初公布對方姓氏，近期錄影，他更爆料對方身分「跟2026選舉有關」。

據《NOWnews今日新聞》報導，葛斯齊昨（30）日鬆口揭這位男星的3點最新線索，包括：女友是藝人、家世背景顯赫、在主持界有一定地位；他更爆料該男星常藉酒裝瘋博得受害者同情，讓人以為該男星的作為並非出於故意，「但事實這是他的手段，我親眼所見！」

葛斯齊近日上節目《震震有詞》，提起演藝圈還有比黃子佼更可惡的人，直言「我相信演藝圈真的沒有比他更髒，我過去爆料的都是耳聞，聽到去查證，但這件事我眼睜睜看到的，我是親身經歷，不只一起，我跟我身邊的朋友大約6、7人。」

此外，葛斯齊更在節目中爆料，該男星在酒後當眾舔女孩腳趾頭，隨即在眾人面前「搭帳篷」，「我當時拿我手機敲他的『帳篷』，他才整個醒了，他還在笑，我覺得這真的是極度猥褻道一個...我真的沒辦法接受，我是狗仔耶，你居然在我面前這樣子做，你真的沒把我放眼裡耶」，事後對方還告訴葛斯齊說：「我不怕！我不在乎這個」，舉止行為讓葛斯齊相當氣憤。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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