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吳淡如搭廉航「加百元升級大空間」 嗨喊：超幸運

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
吳淡如透露自己搭廉航的心得，表示只要加850元就能升級大空間。 圖／報系資料照、吳淡如臉書
吳淡如透露自己搭廉航的心得，表示只要加850元就能升級大空間。 圖／報系資料照、吳淡如臉書

吳淡如近日透露搭廉航到韓國，赫然發現花百元就能加價升級機位的空間，讓她直呼超幸運。

吳淡如昨（30）日在社群平台發文，透露自己突然有了三天半的假期，於是決定買機票飛沒去過的城市，也就是韓國釜山。不過當地直達飛機只有廉價航空，來回機票六千多，海景房三天約一萬元，她只帶著一個隨身包包、一套換洗衣物就出發。

吳淡如表示，廉價航空的機位雖然相當小，但航程短也無妨，她還透露這趟旅程的小確幸：「發現規定只要加850元就可以坐第一排，於是我一個人擁有三個位子，真幸運」。

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