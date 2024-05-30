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69歲布魯斯威利患失智症息影2年 女兒親揭催淚近況

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
布魯斯威利因罹患失智、失語症宣告息影，不過目前健康狀況很不錯。圖／摘自IG
布魯斯威利因罹患失智、失語症宣告息影，不過目前健康狀況很不錯。圖／摘自IG

「終極警探」、「靈異第六感」好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis）因病退出幕前，不過他對抗疾病之路有家人支持，老婆艾瑪還和前妻黛咪摩兒合作幫助布魯斯威利，外界嘆巨星因病引退，不過他女兒女兒路莫威利（Rumer Willis）日前受訪時，提到父親的近況。

路莫威利是布魯斯威利與前妻黛咪摩爾（Demi Moore）的女兒，與男友交往已久，才於去年4月產下女兒盧埃塔，她昨（29）上美國談話節目「今日秀」，主動提起爸爸布魯斯威利，希望外界不要擔心，並說不久前曾帶著女兒去探望他，他很享受跟孫女的互動，而盧埃塔才剛學會走路，常會主動走向爺爺，布魯斯威利則是非常寵溺孫女，她還將互動照片貼在自己的IG上，只見照片中的他對孫女露出溫柔笑容，看起來非常親切。

布魯斯威利早先才宣布失語症息影。(美聯社)
布魯斯威利早先才宣布失語症息影。(美聯社)

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